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Актриса РФ Яна Троянова оспорила статус иностранного агента в суде

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Актриса РФ Яна Троянова оспорила статус иностранного агента в суде
Знаменитости
Источник фото: @love_yana_troyanova

Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) обратилась в Замоскворецкий суд Москвы. Она решила оспорить статус иностранного агента, сообщает РИА Новости.

Дата рассмотрения иска не назначена

Источник сообщила агентству, что в иске ответчиком указано Министерство юстиции РФ, но пока дата рассмотрения иска не назначена.

В реестре иноагентов Яна Троянова с ноября 2023 года. В Минюсте указали, что актриса «распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации в Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».

Ранее свой статус иностранных агентов через суд пытались оспорить Земфира, Семен Слепаков и Илья Варламов. Суд признал решение Минюста законным и не снял с них статус иноагента.

Информационное агентство «Informing»

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