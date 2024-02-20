Ответ на критику нового фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина запустила Юлия Снигирь

Ответ на критику нового фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина дала Юлия Снигирь в беседе с РИА Новости.

По ее словам многие зрители дали негативную оценку экранизации романа Михаила Булгакова, потому как им чего-то не хватило, но в этом вопросе Снигирь опирается на свои впечатления.

«Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — делится своим мнением артистка.

Кроме того, она добавила, что с большим уважением относится к классическим произведениям, но каждый режиссер имеет свою точку зрения. Артистка подчеркнула, что в фильме ничего не осовременивается, но вот контекст самого романа в картине показан.

«Фильм вызывает желание перечитать книгу, что замечательно», — отметила она.

В заключение Снигирь добавила, что ее расстраивает сам факт того, что люди любят травить друг друга, но отметила, что «жизнь тяжелая штука и у каждого своя боль и свои страдания».