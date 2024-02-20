Россияне запустили волну критики Филиппа Киркорова после шоу «Маска»

Филипп Киркоров официально вернулся на федеральное телевидение после ряда скандальных выходок и в частности скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Накануне Киркоров появился в составе жюри на телеканале НТВ, в рамках нового сезона шоу «Маска».

Безнаказанность и новый образ

При этом зрители относились к возвращению Киркорова на НТВ достаточно неоднозначно. Критиковали артиста в основном по двум поводам - за его скандальные выходки и безнаказанность, а также за новый образ, которым он и похвастался в эфире НТВ.

Большое количество недовольных

Безусловно, очень многие телезрители были искренне рады возвращению Филиппа Бедросовича к работе, да ещё и в рамках столь крупной и громкой премьеры. В то же время сложно переоценить большое количество недовольных возвращением Киркорова.

Напомним, парик Филиппа Киркорова может стоить миллионы рублей.