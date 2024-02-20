Майкл Джей Фокс запустил восторг, когда встал с инвалидной коляски во время вручения кинопремии

По данным «КП», Майкл Джей Фокс, известный своей ролью в «Назад в будущее», явился на кинопремию BAFTA в инвалидном кресле. Страдающий болезнью Паркинсона артист борется с этим заболеванием более 30 лет.

Встретили Майкла овацией

62-летний артист, подъехав к микрофону, самостоятельно встал и подошел к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший кинофильм и работу над лентой «Оппенгеймер». Зрители встретили Майкла овацией. Джей Фокс выразил свои эмоциональные мысли о кинематографе в ходе вручения BAFTA.

Актер подчеркнул, что все пять номинированных картин в категории имеют что-то общее, представляя лучшее из искусства. Он также отметил, что фильмы могут объединять людей, независимо от их происхождения, восхитившись магией кинематографа, способной изменять даже мировоззрение зрителей.

Вряд ли проживет до 80 лет

Актера сопровождала его жена Трэйси Поллан. Майкл сначала скрывал диагноз от своей жены. В одном из интервью он выразил мнение, что вряд ли проживет до 80 лет из-за сильного прогрессирования болезни.