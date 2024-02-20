«Новую фабрику звезд» запустят на экраны на ТНТ 3 марта

3 марта 2024 года на ТНТ состоится премьера шоу «Новая фабрика звезд». Проект запускается в сотрудничестве с компанией «Вайт медиа», пишет Культуромания.

Будут создавать собственный музыкальный материал

Реалити-шоу предоставит участникам 3-месячную программу обучения шоу-бизнесу под руководством опытных педагогов, наставников, продюсеров. Ведущей будет Регина Тодоренко, а наставниками выступят Сергей Шнуров и Сергей Жуков. Участники будут создавать свой собственный музыкальный материал, тем самым конкурируя за лидерство в чартах.

Каждую неделю исполнители будут представлять по три оригинальные композиции перед зрителями и звездным жюри. Отметим, что «Новая фабрика звезд» предоставляет молодым исполнителям возможность показать свой творческий потенциал перед широкой аудиторией и стремиться к музыкальному успеху.

Проект, который ранее выходил на «Первом канале» с 2002 по 2007 год, возвращается с новым форматом. Заочный кастинг для участия в обновленной передаче стартовал в октябре 2023 года, привлекая несколько тысяч претендентов.