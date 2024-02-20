Надежда Бабкина запустила откровенную беседу об отношениях с Евгением Гором

В последнее время Надежда Бабкина и ее возлюбленный Евгений Гор редко появляются вместе на публике. Поэтому закономерно, что ходят разнообразные слухи о возможном расставании. Надежда Георгиевна категорически опровергла такие домыслы.

Счастлив в отношениях с артисткой

В документальном кинофильме на МУЗ-ТВ певица подчеркнула, что они по-прежнему вместе, а все разговоры о возможном разрыве — это глупость. Евгений также утверждает, что он счастлив в отношениях с артисткой, несмотря на ее очень сложный характер. Он признал, что бывают трудности, особенно из-за упрямства Бабкиной. В свою очередь, сама певица подтвердила свою непоколебимость.

Как признается эстрадная звезда, она действительно трудная личность, но изменить ее мнение бывает непросто. Нужно отметить, что в прошлом году появлялись слухи о возможном романе Бабкиной с ее помощником Сергеем Рябовым, которому, предположительно, она подарила квартиру. Оба опровергли слухи, отмечая, что их связывают исключительно рабочие отношения.