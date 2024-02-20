Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Американская известная киноактриса Шэрон Стоун продемонстрировала свою естественную внешность. Она появилась на обложке журнала «Flaunt Magazine» без фильтров. На одном из снимков звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в воде, подчеркивая глубокие морщины на своем лице. На других фото 65-летняя актриса представлена в черном объемном платье с высоким разрезом и балетках.

Автором этих снимков стал фотограф Эрик Майкл Рой, известный своей работой с Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Примечательно, что это далеко не первый случай, когда Стоун подчеркивает естественную красоту.

Источник фото: @sharonstone

Ранее она уже участвовала в съемке для модного журнала «InStyle». Тогда звезда предстала перед камерами в черном боди, белом плаще, позируя без штанов и сведя колени друг к другу.

Интересно: Шэрон Стоун стала известной поздно в своей карьере, но ее талант и харизма привлекли внимание зрителей. Одним из самых известных моментов в ее карьере была роль в «Основном инстинкте», который принес ей широкую популярность и признание. Фотосессия для журнала «Playboy» также привлекла внимание общественности и подчеркнула ее красоту.