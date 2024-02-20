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50-летняя Юлия Высоцкая запустила горячее фото топлес на Мальдивах

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50-летняя Юлия Высоцкая запустила горячее фото топлес на Мальдивах
Знаменитости
Источник фото: @juliavysotskayaofficial

Несмотря на свою страсть к готовке и вкусной еде, Юлия Высоцкая всегда внимательно следит за своей фигурой, поддерживая ее в отличной форме и не упуская возможности поделиться с поклонниками приятными моментами своей жизни. Телеведущая часто публикует фото, в том числе и без одежды.

В настоящее время артистка наслаждается отдыхом на Мальдивах. На островах она решила запечатлеть естественность на фотографиях, представ без лишних нарядов. Так, на одном из снимков Юлия изображена в массажном салоне, стоя на носочках. При этом ее единственным нарядом были шорты. 

Также Высоцкая поделилась моментами своего утра. Она призналась, что начинает его с активных тренировок в спортзале, где продемонстрировала результаты своих усилий. У звезды растрепанные волосы и влажная футболка. После этого ведущая решила представить себя в бикини, сфотографировавшись перед зеркалом. 

Источник фото: @juliavysotskayaofficial

Добавим, что Высоцкая отпраздновала свой золотой юбилей в октябре, достигнув возраста в 50 лет. Актриса сохраняет активный образ жизни, участвует в театральных постановках, поддерживает связь с армией поклонников через социальные сети. Кроме того, она всегда с удовольствием делится своим опытом в кулинарии, представляя видеорецепты в собственных кулинарных телешоу.

Информационное агентство «Informing»

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