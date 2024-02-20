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Сексапильная Эмили Ратаковски запустила фото своего пышного декольте в купальнике

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Сексапильная Эмили Ратаковски запустила фото своего пышного декольте в купальнике
Знаменитости
Источник фото: @emrata

Эмили Ратаковски решила провести свой очередной отдых в Майами. Она приехала на пляж после насыщенной работы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

На пляже 32-летняя звезда наслаждалась солнечными лучами. Для этого момента она выбрала одиночество, решив оставить дома сына Сильвестра. Во время отдыха сексапильная модель предпочла яркое бикини желтого цвета, которое выгодно подчеркнуло ее стройное тело и пышную грудь.

Источник фото: @emrata

Чтобы равномерно загореть, Эмили сняла с себя леопардовый костюм, положив его рядом. На лицо она не нанесла макияж, а также украсила свой образ стильными украшениями - серьгами-кольцами и кольцом.

Интересно: Эмили стала мамой от голливудского актера Себастьяна Бер-Маккларда. Летом 2022 года пара объявила о разводе, причиной которого стали измены со стороны продюсера. В настоящее время Ратаковски остается незамужней, но таблоиды с завидной регулярностью приписывают ей новые романы.

Информационное агентство «Informing»

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