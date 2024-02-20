«Пусть завидуют лузеры!» 42-летняя екатеринбурженка с балалайкой появилась на одной сцене с Бузовой

Жительница Екатеринбурга Елена Чернова приняла участие в телешоу на ТНТ, ведущей которого является Ольга Бузова. Во время эфира 42-летняя екатеринбурженка рассказала, что она ежедневно наслаждается песнями артистки и даже специально приехала в Москву, чтобы выступить на одной сцене вместе с любимой исполнительницей.

Исполнила песню с популярной артисткой

Елена, работающая финансовым аудитором, подчеркнула, что поющая ведущая часто присутствует в ее жизни, и даже посещала уроки вокала, готовясь к этому выступлению. Поделившись своей страстью к музыке Ольги, Елена исполнила песню вместе с популярной артисткой.

После выступления Бузова была приятно удивлена. Она подошла к уральской жительнице, чтобы выразить свое восхищение и сильно обнять ее, информирует E1.ru.