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«Пусть завидуют лузеры!» 42-летняя екатеринбурженка с балалайкой появилась на одной сцене с Бузовой

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«Пусть завидуют лузеры!» 42-летняя екатеринбурженка с балалайкой появилась на одной сцене с Бузовой
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Жительница Екатеринбурга Елена Чернова приняла участие в телешоу на ТНТ, ведущей которого является Ольга Бузова. Во время эфира 42-летняя екатеринбурженка рассказала, что она ежедневно наслаждается песнями артистки и даже специально приехала в Москву, чтобы выступить на одной сцене вместе с любимой исполнительницей.

Исполнила песню с популярной артисткой

Елена, работающая финансовым аудитором, подчеркнула, что поющая ведущая часто присутствует в ее жизни, и даже посещала уроки вокала, готовясь к этому выступлению. Поделившись своей страстью к музыке Ольги, Елена исполнила песню вместе с популярной артисткой. 

После выступления Бузова была приятно удивлена. Она подошла к уральской жительнице, чтобы выразить свое восхищение и сильно обнять ее, информирует E1.ru.

Информационное агентство «Informing»

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