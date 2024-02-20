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«РГ» запустила новость, что умер актер сериала «Ликвидация» и комедии «Дежавю» Виктор Раду

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«РГ» запустила новость, что умер актер сериала «Ликвидация» и комедии «Дежавю» Виктор Раду
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Фото: @Myriams-Fotos / pixabay.com

Виктор Раду, выдающийся украинский и советский актер театра, кино, телевидения, скончался в возрасте 68 лет. С 1987 года артист преданно служил в Одесском ТЮЗе, пишет «РГ».

В 1988 году он совершил свой яркий дебют на экране, сыграв в ряде прославленных кинопроектов. Среди самих запоминающихся работ Виктора можно выделить фильмы: «Биндюжник и король», «Дежавю», «Светлая личность», «Каталажка», а также «Блюстители порока», «Исаев», «Сделай мне больно», «Дружная семейка», «Ликвидация».

Раду родился в 1956 году в Одессе, окончил Одесский институт инженеров морского флота в 1978 году и затем стал студентом Дальневосточного педагогического института искусств по специальности «актер театра и кино».

До своей актерской карьеры он работал диктором на «Граде» в родном городе. Его актерские таланты проявились на сцене ТЮЗа, где он, в частности, исполнил роль доктора Ливси в спектакле «Остров сокровищ» по произведению писателя и поэта Стивенсона.

Нужно подчеркнуть, что прощание с талантливым актером состоится 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Он был всегда идеальным партнером на сцене, настоящим мужчиной, надежным работником, очень светлой личностью. Виктор Андреевич помогал молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался никогда от новых ролей, из каждой он создавал свой личный актерский шедевр», - вспомнили в театре.

Информационное агентство «Informing»

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