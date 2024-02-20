Поездка Киркорова на Донбасс запустила новые серьезные проблемы у певца

Филипп Киркоров в последнее время привлекает регулярно внимание из-за скандалов. После своего участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой его исключили из эфиров, даже несмотря на видео с принесенными извинениями. В ответ на это певец посетил Донбасс, где выступил перед ранеными бойцами. Он заверил их, что не собирается уезжать из Российской Федерации.

Критика в адрес певца

Несмотря на возвращение на ТВ и участие в «Маске», Киркоров продолжает привлекать критику за использование своего визита в Горловку в целях реабилитации. Его новый образ в программе также вызвал обсуждения. Певец стал объектом критики за исполнение песни «Снег» на встрече с ранеными ВС РФ, так как автором этой песни является украинская артистка Ирина Билык. Это вызвало волну обвинений со стороны певицы и привело к критике в его адрес.

Такие действия могут повлечь за собой проблемы с въездом в различные страны для Филиппа Киркорова.