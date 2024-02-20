Лариса Гузеева запустила новость, что сильно преобразилась перед съемками

Лариса Гузеева подверглась существенным преобразованиям перед съемками программы. Заслуженная артистка России, всегда тщательно готовясь к выходу на съемочную площадку, решила поделиться своим новым образом. Перед камерами она предстала в черной кофте и серой джинсовой рубашке, с легким макияжем, акцентированным на глаза. Но особенно впечатлила звезду новая прическа.

Источник фото: @_larisa_guzeeva_

По словам Гузеевой, стилист сотворил настоящее чудо с ее волосами. Видимо вдохновленная своим новым обликом, 64-летняя звезда драмы «Жестокий романс» рассказала о деталях, которые ей особенно понравились. Гузеева выразила свое восхищение не только трудом своего стилиста, но и веселым диалогом с ним.

Ответив на ее слова, стилист сказал, что теперь у нее на голове «песня». Гузеева, не оставив это без внимания, решила исполнить композицию, делая этот момент еще более запоминающимся, пишет «The Voicemag».