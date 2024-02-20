Вика Боня запустила волну хейта после признания о сроках похудения без тренировок

Экс-участница нескончаемой телестройки «Дом-2» Вика Боня поделилась впечатляющими результатами коррекции своей фигуры. Она уверяет, что достигла таких результатов всего за полтора месяца, причем без каких-либо активных тренировок или строгих диет. Блогерша подчеркнула в посте, что не ожидала таких изменений.

Контролирует процесс анатомической коррекции

По словам Бони, ей удалось достичь результатов всего лишь после четырех тренировок под руководством опытного тренера и 2-х сессий с реабилитологом, который тщательно контролирует процесс анатомической коррекции. В своем посте Виктория выразила удивление от уменьшения объема пупка. Также она добавила, что в августе прошла операцию по блефаропластике, на которую потратила 20 млн рублей.

После операции ей было запрещено заниматься спортом в течение 3-х месяцев, и, как она призналась, в связи с этим не следила за своим весом, что привело к неприятным изменениям в ее фигуре. Однако такие подробности привели к хейту в сети. Поклонники не поверили телеведущей и стали высмеивать ее в комментариях.