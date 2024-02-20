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Продюсер Павел Рудченко запустил сенсацию, что Губин найдет популярность, если вернется на сцену

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Продюсер Павел Рудченко запустил сенсацию, что Губин найдет популярность, если вернется на сцену
Знаменитости
Источник фото: @rudchenko_pavel

Продюсер из России Павел Рудченко высказал мнение, что если певец Андрей Губин вернется на большую сцену, то он наверняка сможет воспользоваться популярностью и стать еще одной заметной фигурой в музыкальной индустрии. Рудченко предположил, что Губин может успешно выступать на сборных концертах, к примеру, на дискотеках нулевых, которые сейчас пользуются у посетителей огромной популярностью. 

Он также добавил, что здоровье певца все еще вызывает опасения, и успех его гастрольной деятельности зависит прежде всего от его физического состояния. Рудченко напоследок выразил уверенность, что Андрей сможет привлечь внимание российской публики в том случае, если сможет преодолеть проблемы с мимикой, а также дикцией.

Информационное агентство «Informing»

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