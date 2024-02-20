Продюсер Павел Рудченко запустил сенсацию, что Губин найдет популярность, если вернется на сцену

Продюсер из России Павел Рудченко высказал мнение, что если певец Андрей Губин вернется на большую сцену, то он наверняка сможет воспользоваться популярностью и стать еще одной заметной фигурой в музыкальной индустрии. Рудченко предположил, что Губин может успешно выступать на сборных концертах, к примеру, на дискотеках нулевых, которые сейчас пользуются у посетителей огромной популярностью.

Он также добавил, что здоровье певца все еще вызывает опасения, и успех его гастрольной деятельности зависит прежде всего от его физического состояния. Рудченко напоследок выразил уверенность, что Андрей сможет привлечь внимание российской публики в том случае, если сможет преодолеть проблемы с мимикой, а также дикцией.