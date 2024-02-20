Киркорова запустили в телеэфир шоу «Маска», запустив волну восторга

Филипп Киркоров грандиозно вернулся на российское телевидение после двух месяцев молчания, связанного с его участием в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Певец присоединился к жюри 5-го сезона развлекательной программы «Маска».

Он представил себя публике в более сдержанном стиле, чем вызвал восторг у зрителей. Филипп Бедросович заменил экстравагантные элементы костюма более строгим образом. Также он выразил обещание вести себя хорошо.

Источник фото: @official_kirkorov

Киркоров признал на камеру, что последние события повлияли кардинальным образом на его жизнь, поэтому он сейчас со всех сил стремится вернуть доверие и любовь поклонников. Вернувшись на ТВ, поп-король отечественной эстрады пошел на публичное извинение и постепенно восстанавливает свою активность после утихания скандала.