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Борис Галкин запустил волну критики высокомерия «мыльного пузыря» примадонны Аллы Пугачевой

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Борис Галкин запустил волну критики высокомерия «мыльного пузыря» примадонны Аллы Пугачевой
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Источник фото: YouTube

Актер Борис Галкин прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из РФ.

Хотя Алла Борисовна покинула РФ на фоне «военной спецоперации» еще в 2022 году, до сих пор об ее отъезде говорят россияне. В числе тех, кто решил не оставлять без внимания отъезд Примадонны, и актер Борис Галкин.

Стоит отметить, что супруг Аллы Борисовны шоумен Максим Галкин* в РФ признан иноагентом. А вот оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по статье о фейках в СК РФ не нашли.

В беседе с «АиФ» он отметил, что его не удивляет ничего в нынешних шутках Галкина* и Пугачевой, и в их жалобах на то, что доходы упали. За границей, по его мнению, они никогда не будут зарабатывать как в РФ.

Борис Галкин прокомментировал, почему Алла Пугачева после каждого приезда в Россию пишет в постах, что в России у нее завистники, называя их «холопами и рабами».

«Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна. На самом деле, все, что касается новостей о Пугачевой, поднадоело, потому что это похоже на какие-то сплетни. Это больше похоже на пустой треп на скамеечке, когда уже говорить не о чем, но все равно надо о чем-то потрепаться. Мыльным пузырем оказалась она», - утверждает Борис Галкин.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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