Информинг » Знаменитости » Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки

Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки

Image 16+
Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки
Знаменитости
Источник фото: @dava_m

Давид Манукян, также известный как певец Дава, выпустил не так давно новый трек. Он получил название «Алло, как ты там?» и рассказывает о любви. Анонс песни в соцсетях вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков рэпера. 

В видеоролику к синглу появляется брюнетка, фанаты пытаются разгадать ее личность. 

Источник фото: @dava_m

Существует разногласие в мнениях. Некоторые из поклонников утверждают, что это Мари Краймбрери, с которой Даве приписывают отношения, но официально они не подтверждали свою связь. Другие пользователи считают, что это Анна Маковская. В то время как третьи предполагают, что это могут быть случайные изображения, созданные новосибирцем всего лишь для поддержания интриги вокруг трека. 

Сам Дава добавил в пост ссылку на аккаунт Мари, что только усилило догадки его поклонников, пишет НГС.

Информационное агентство «Informing»

Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пользователи сети раскритиковали звезду «Сумерек» Кристен Стюарт за грязные волосы на Берлинском кинофестивале

Сегодня, 18:48

Борис Галкин запустил волну критики высокомерия «мыльного пузыря» примадонны Аллы Пугачевой

Сегодня, 18:13

Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки

Сегодня, 17:08

Продюсер Павел Рудченко запустил сенсацию, что Губин найдет популярность, если вернется на сцену

Сегодня, 15:43

Киркорова запустили в телеэфир шоу «Маска», запустив волну восторга

Сегодня, 14:48

Инсайдеры запустили правду, по какой причине Брэд Питт решил съехаться с возлюбленной

Сегодня, 13:53

Артист Губин решил провести откровенный разговор о романтических неудачах Пугачевой

Сегодня, 13:18

Вика Боня запустила волну хейта после признания о сроках похудения без тренировок

Сегодня, 12:38

Александр Ревва покинул Россию вместе с женой запустив путешествие на край света

Сегодня, 11:53

50-летняя Юлия Высоцкая запустила горячее фото топлес на Мальдивах

Сегодня, 11:43

Поездка Киркорова на Донбасс запустила новые серьезные проблемы у певца

Сегодня, 11:43

Лариса Гузеева запустила новость, что сильно преобразилась перед съемками

Сегодня, 11:33

Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Сегодня, 11:33

Сексапильная Эмили Ратаковски запустила фото своего пышного декольте в купальнике

Сегодня, 11:18

«РГ» запустила новость, что умер актер сериала «Ликвидация» и комедии «Дежавю» Виктор Раду

Сегодня, 11:13

«Пусть завидуют лузеры!» 42-летняя екатеринбурженка с балалайкой появилась на одной сцене с Бузовой

Сегодня, 11:03

Надежда Бабкина запустила откровенную беседу об отношениях с Евгением Гором

Сегодня, 10:38

«Новую фабрику звезд» запустят на экраны на ТНТ 3 марта

Сегодня, 10:18

Майкл Джей Фокс запустил восторг, когда встал с инвалидной коляски во время вручения кинопремии

Сегодня, 09:58

Додолев запустил в сеть подробности разоблачения Гребенщикова

Сегодня, 09:48

Новости партнеров
2023
ru-RU