Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки

Давид Манукян, также известный как певец Дава, выпустил не так давно новый трек. Он получил название «Алло, как ты там?» и рассказывает о любви. Анонс песни в соцсетях вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков рэпера.

В видеоролику к синглу появляется брюнетка, фанаты пытаются разгадать ее личность.

Источник фото: @dava_m

Существует разногласие в мнениях. Некоторые из поклонников утверждают, что это Мари Краймбрери, с которой Даве приписывают отношения, но официально они не подтверждали свою связь. Другие пользователи считают, что это Анна Маковская. В то время как третьи предполагают, что это могут быть случайные изображения, созданные новосибирцем всего лишь для поддержания интриги вокруг трека.

Сам Дава добавил в пост ссылку на аккаунт Мари, что только усилило догадки его поклонников, пишет НГС.