Инсайдеры запустили правду, по какой причине Брэд Питт решил съехаться с возлюбленной

Популярный голливудский актер Брэд Питт принял решение съехаться со своей новой подругой. Речь идет о фитнес-тренерше Инес де Рамон. Согласно источникам в СМИ, это решение стало естественным следующим шагом в их романтических отношениях после того, как пара провела много времени вместе у актера в его доме в Калифорнии.

Сейчас артист кино, по словам источников, чувствует себя очень счастливым и наслаждается временем, проведенным с любимой избранницей.

Интересно: Инес младше Брэда на целых 29 лет. Она уже состояла в браке с Полом Уэсли. Детей у звезды нет. Отношения с Питтом начались в 2022 году. Актер настроен решительно. Он уже познакомил детей с возлюбленной. Пара в скором времени планирует завести ребенка.