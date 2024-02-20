Пользователи сети раскритиковали звезду «Сумерек» Кристен Стюарт за грязные волосы на Берлинском кинофестивале

В социальных сетях Just Jared опубликованы фото звезды «Сумерек» Кристен Стюарт, которая появилась на красной дорожке на Берлинском международном кинофестивале, пишет Вечерний курьер.

Актриса позировала в белом жакете из золотистыми пуговицами и полупрозрачной мини-юбке из весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture 2024 года. Дополнили образ черные босоножки на каблуку, макияж с черными стрелками и небрежная прическа.

Источник фото: @kristenstewartnationn

Источник фото: @kristenstewartnationn

Стоит отметить, что пользователи сети не оценили образ Стюарт.

«Она не моет волосы со времен «Сумерек», «Chanel очень плохо на ней смотрится», «Эти волосы ужасны», «Что случилось с ее волосами?», «Она прекрасна, но ей пора помыть голову», — оставили комментарии подписчики.

За последние несколько лет Кристен снималась в двух биографических фильмах - в драме «Опасная роль Джин Сиберг» и в байопике «Спенсер».