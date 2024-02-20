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Диетолог Редина провела анализ и запустила информацию о вреде чрезмерного употребления шоколада

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Диетолог Редина провела анализ и запустила информацию о вреде чрезмерного употребления шоколада
Знаменитости
Фото: @kroshka__nastya / freepik.com

Нарушение сердечного ритма, обусловленное изменением частоты сокращений, может быть вызвано рядом продуктов, употребляемых ежедневно.

Продукты, которые не следует употреблять людям с проблемами сердца

По данным диетолога Ольги Рединой, напитки с кофеином, вроде кофе, могут провоцировать аритмию стимулирующими свойствами. Также энергетические напитки и спиртное могут нарушать сердечный ритм. Поэтому важно учитывать воздействие этих продуктов на здоровье и, при необходимости, сразу консультироваться с лечащим врачом. 

Людям с сердечными недугами стоит остерегаться шоколада, пищи, богатой жирами и специями. Кроме того, в этом списке сладкая и соленая еда, негативно влияющая на сосуды и сердце. 

При появлении учащенного сердцебиения, аритмии после употребления определенных продуктов рекомендуется полное обследование и коррекция своих пищевых привычек, передает «Вечерняя Москва».

Информационное агентство «Informing»

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