Врач Фатеева запустила анализ незаметной симптоматики рака щитовидной железы

Отеки в области шеи, трудности при глотании, любые изменения голоса могут свидетельствовать о возможной онкологии щитовидной железы.

Развитие болезни иногда начинается без видимых симптомов

Согласно заявлению эндокринолога Анастасии Фатеевой, рак щитовидной железы считается одним из наиболее агрессивных онкологических недугов. Развитие болезни иногда начинается без видимых симптомов, которые проявляются только по мере увеличения размеров опухоли. Воздействие радиации, особенно при лечении других форм рака, повышает риск возникновения онкологии щитовидки.

Семейный анамнез, а также регулярные визиты к доктору-эндокринологу помогают в профилактике и ранней диагностике данного заболевания.

«Ключевым методом профилактики являются регулярные визиты к врачу», - подчеркивает Фатеева, отмечая важность ультразвукового исследования и здорового образа жизни человека в интервью для NEWS.ru.