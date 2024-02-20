Рокер Шевчук запустил новую песню и посвятил ее Навальному

Солист группы ДДТ на концерте в столице Казахстана воздал почести политику Алексею Навальному*, который ушел из жизни в исправительной колонии.

Как передает издание RusNews, Юрий Шевчук заявил о гибели оппозиционера, который призывал россиян к свободе и напоминал о важности этого понятия. Артист также подчеркнул, что Навальный* учил, что свобода несовместима с фанатизмом и что труд без свободы – тяжелое рабство. Перед исполнением композиции Шевчук выразил желание посвятить ее памяти покойного политика.

Напомним, что Алексей был задержан в январе 2021 года после возвращения самолетом из Германии, где проходил лечение. Судебный процесс продолжался более года. 22 марта 2022 года он был признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием этого наказания в колонии строгого режима.

* Признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом