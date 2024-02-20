Юрист Краснов запустил заявление, что у Пугачевой нельзя изъять замок по новому закону

Дмитрий Краснов, известный юрист, заявил «Вечерней Москве», что новый закон о лишении имущества и почетных званий за распространение дезинформации об армии не затронет недвижимость Аллы Пугачевой.

Краснов утверждает, что СК РФ отказался возбуждать дело против Примадонны и ее мужа-иноагента после проверки по статье о распространении дезинформации об армии. Дело в том, что не нашлось оснований для подобных мер.

Конфискация замка по новому закону стала бы неправомерной

Он также подчеркнул, что конфискация замка по новому закону стала бы неправомерной. Юрист особенно подчеркивает, что Пугачева не является иностранным агентом.

Ранее СМИ сообщили, что якобы в Госдуме призвали МВД проверить возможность изъятия недвижимости у Аллы Борисовны и Максима Галкина (иноагента). По сведениям депутата Дмитрия Гусева, эти артисты «идут против народа». Он предложил лишить певицу не только дома в Грязи, но и почетного звания народной артистки.