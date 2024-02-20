Певица и актриса Селена Гомес запустила в Сеть фото без бюстгальтера

Селена Гомес, всемирно известная актриса и певица, поделилась со своими многочисленными подписчиками в социальной сети откровенным фото.

На снимках она предстала без бюстгальтера. На фотоснимке звезда позирует в белой майке с глубоким вырезом, подчеркивающим отсутствие нижнего белья. Артистка дополнила свой пикантный образ золотыми серьгами-кольцами и натуральным макияжем в светлых тонах.

Селена выразила свою индивидуальность, подмигнув глазом, прикусив язык. При этом она не добавив никакого комментария к публикации.

Стильный образ Гомес вызвал интерес у фанатов

Стильный образ и уверенность Гомес вызвали интерес у фанатов, привлекая внимание не только к модным деталям, но и к креативному макияжу, актуальному среди молодежи.