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Сергей Лазарев запустил в сеть редкие снимки своих детей

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Сергей Лазарев запустил в сеть редкие снимки своих детей
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

Сергей Лазарев, известный своей скрытной личной жизнью, стремится сохранить тайну вокруг своей семьи и отношений. Информация о его семейной жизни известна только узкому кругу людей, и даже рождение его детей, Никиты и Ани, Лазарев держал в тайне в течение нескольких лет. Фотографии детей редко появляются в социальных сетях певца, и каждый новый снимок вызывает настоящую сенсацию, так как дети растут семимильными шагами, пишет WomanHit.ru.

Недавно Сергей поделился фотографией Никиты и Ани, отмечая, что они становятся все более взрослыми. Скоро старшему сыну исполнится десять лет, а дочке — шесть. Несмотря на заявления Лазарева о том, что он не видит в них будущих артистов, в прошлом году Никита уже записал свою первую песню в студии.

Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери

Сергей Лазарев стал отцом в 2014 году, когда его сын Никита появился на свет, а в 2018 году у него родилась дочь Аня. Артист избегал раскрывать подробности о матерях своих детей, вызвав тем самым предположения, что он воспользовался услугами суррогатной матери. Эту версию подтвердил Филипп Киркоров в одном из интервью, утверждая, что Никита и Анна Лазаревы были выношены суррогатной матерью.

Информационное агентство «Informing»

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