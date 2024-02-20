Актриса Мельникова запустила признание, что выбивается из сил, пытаясь заработать деньги

Российская актриса Дарья Мельникова проявляет активность в работе за выживание, принимая разнообразные роли в кино и театре. Несмотря на финансовые трудности, она самостоятельно справляется со всеми обязательствами, включая выплаты по ипотеке и воспитание двух сыновей. Экс-муж, Артур Смольянинов (внесен в список террористов и экстремистов), не оказывает ей финансовой поддержки, и она принимает на себя полную ответственность за свою семью.

Семья успешно справляется со всеми обязанностями

Дарья выражает благодарность своим родителям за помощь в воспитании детей и подчеркивает, что, несмотря на занятость на съемочной площадке, семья успешно справляется со всеми обязанностями. Она не проявляет отрицательных эмоций по отношению к бывшему мужу и решает свои финансовые вопросы самостоятельно. Таким образом, Дарья Мельникова продолжает успешно балансировать между карьерой и семейной ответственностью, опираясь на свою самостоятельность и поддержку родных.

Заметим, что артистка, известная своей активной спортивной жизнью, редко раскрывала детали своей личной жизни перед поклонниками. Однако после появления детей актриса стала более откровенной, делая заявления о трудностях материнства и своих отношениях с бывшим мужем. Несмотря на развод, она подчеркнула, что поддерживает с ним теплые отношения, следит за его карьерой и радуется его успехам.

Дарья не раскрывает истинные причины развода, но подчеркивает, что переживала его трудно, и в этот период ей помогали работа, дети и консультации психолога.

Таким образом, она не только делится своим опытом материнства, но и подчеркивает важность поддержки в сложных ситуациях.