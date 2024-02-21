Юлия Пересильд появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте

Юлия Пересильд выступила на «Квартирнике» Евгения Маргулиса и видео опубликовала в своих соцсетях. На сцене звезда фильма «Вызов» появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте, пишет Вечерний курьер.

«Вчера был для меня очень важный день! Вчера родилась наша «Мандрагора», точнее, наш музыкальный проект, наша музыкальная группа впервые встретилась со зрителем», — оставила подпись под публикацией знаменитость.

Источник фото: @juliaperesild

Поклонники актрисы оценили ее вокальные способности и остались в восторге. А кое-кто из них вспомнил, что еще в студенческие годы Пересильд часто выступала на различных мероприятиях, но потом все же сосредоточилась на театральной карьере.

«Прекрасная Юлия. Замечательная актриса и певица», «Ваш голос прекрасен», «Юлия Сергеевна, какая же Вы чудесная!», «Вот это новости!!! Но как теперь дождаться этого выпуска? P. S. Вы крутая!», - пишут фанаты актрисы.