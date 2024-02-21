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Стоматолог Дахкильгов запустил страшные последствия для россиян при использовании зубочисток

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Стоматолог Дахкильгов запустил страшные последствия для россиян при использовании зубочисток
Здоровье
Фото: @wirestock / freepik.com

По слвоам Магомеда Дахкильгова, главврача Немецкого Имплантологического Центра, у него есть опасения относительно использования зубочисток. Доктор призвал россиян избегать этого средства для чистки полости рта. 

Зубочистки не производятся и не хранятся в стерильных условиях

Дело в том, что зубочистки, даже в индивидуальной упаковке, не производятся и не хранятся в стерильных условиях, что может привести к заражению рта бактериями.

Он также отметил, что острым кончиком зубочистки очень легко травмировать десны, повышая риски возможной инфекции, такой как стоматит. Также существует риск сломать кончик, который может остаться под десной.

Для очистки межзубных промежутков лучше использовать флоссеры или ополаскиватели

Дахкильгов посоветовал, что, если нет пародонтальных карманов, для очистки межзубных промежутков лучше использовать флоссеры или ополаскиватели. Для тех, у кого есть пародонтальные карманы, рекомендуется обратиться к пародонтологу, который проведет очистку и уже затем предложит подходящие средства для заживления десны.

Информационное агентство «Informing»

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