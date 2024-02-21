Врач Умнов провел исследование и запустил новость об опасности пива для женского здоровья

Доктор Александр Умнов предупреждает россиян о вреде пива для женского организма.

Последние проведенные исследования указывают на изменение гормонального баланса у дам под воздействием веществ в пиве, что может в будущем привести к бесплодию, выкидышу, нарушениям менструального цикла. Потребление пенного напитка также может вызвать обезвоживание, сделать кожу женщины обезвоженной, голос более грубым, наблюдается набор веса, особенно в области талии.

У женщин пиво часто нарушает гормональный фон

Врач подчеркивает, что у женщин пиво часто нарушает гормональный фон, способствуя не только развитию лишнего веса, но и ряда гинекологических проблем, а также увеличивает риск рака груди, яичников, матки.

Рекомендация доктора — отказаться от алкоголя в целом, пишет «NEWS.ru».