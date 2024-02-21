Продюсер Пудовкин запустил правду, почему певец Витас не дает концерты в России

Продюсер певца Витаса заявил о том, что зрителям не стоит ожидать выступлений популярного артиста в России. По словам Сергея Пудовкина, в настоящее время он не так широко представлен на Родине, хотя активно работает в Китае по контрактам сразу на 2-х крупных проектах.

Пудовкин также подчеркнул, что образ артиста с «жабрами«, который певец представил в начале нулевых с песней »Опера №2», не так сильно популярен сейчас. Продюсер добавил, что считает Витаса «одним из самых нетусовочных артистов».

Для исполнителя вполне достаточно китайской аудитории

Ранее он рассказывал, что для исполнителя вполне достаточно китайской аудитории как для самореализации, так и для заработка, поэтому он активно работает в КНР.

«В настоящее время у Витаса, учитывая его статус и возраст, приоритет – активные поездки по миру. Ему предстоит участвовать в налаживании международных отношений, строить мосты дружбы между разными странами. В ближайших планах артиста отсутствуют концерты в РФ, так как его фокус направлен на китайскую историю. Этот захватывающий путь обещает много интересного, учитывая богатство и масщтабы китайской культуры», - сообщил Сергей Пудовкин.