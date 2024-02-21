Стало известно, что именно помогло спасти брак Канье Уэста и Бьянки Ценсори после крупной ссоры

После крупной ссоры Канье Уэст и Бьянка Ценсори смогли помириться.

Причиной их ссоры стало то, что Бьянка Ценсори наказала музыканту не использовать в новом альбоме «Vultures» антисемитские фразочки, пишет Daily Mail. Но Канье Уэст не стал прислушиваться к словам своей избранницы.

Превратилась в «любящую жену»

Бьянка, по словам источника, знакомого с ситуацией, засомневалась, стоит ли далее ей продолжать отношения с Канье Уэстом. Но после того как альбом стал успешно продаваться, она превратилась в «любящую жену». Все недопонимания, которые были между супругами несколько месяцев, испарились. Но близкие Бьянки волнуются за нее еще больше, поскольку не хотят, чтобы она терпела издевательства ради денег.

При этом говорят о том, что Бьянка действительно много работала над созданием нового альбома супруга. Он же довольно грубо обходится с ней, часто игнорируя ее интересы. Но она все еще остается с ним.

«Она любит его, потому что... ну, любит», — прокомментировал источник их отношения.