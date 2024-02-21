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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит запустил русскую песню «Калинка»

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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит запустил русскую песню «Калинка»
Знаменитости
Источник фото: @burakozcivit

Популярный турецкий киноактер, известный своими ролями в телесериалах «Великолепный век», «Основание: Осман», Бурак Озчивит, порадовал зрителей. Он исполнил русскую композицию «Калинка» на киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в Москве. 

В рамках этого мероприятия артист поделился впечатлениями о России и русской зиме, отметив положительные изменения в Москве. Озчивит также вспомнил свои первые поездки в столицу. Тогда он еще работал моделью, и делился анекдотом о замерзающем кофе при минусовых температурах. Затем актер и вовсе удивил зрителей, исполнив «Калинку». 

По отзывам публики, его выступление вызвало восторг и бурные аплодисменты.

Информационное агентство «Informing»

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