Самоучка из Сибири запустил песню Витаса на шоу Малахова

Олег Лейман из Сибири, услышав популярную песню «Звезда» Витаса двадцать лет назад, сильно вдохновился. В связи с этим он решил научиться исполнять эту композицию.

Продолжал заниматься самостоятельно

Тяжелый путь сибиряка в мире вокала привел его на сцену передачи Андрея Малахова. Шоу снималось в Москве. Несмотря на предупреждения преподавателей о сложности выбранной песни для его баритона, Олег упорно продолжал заниматься самостоятельно. Его кавер на «Звезду» был вскоре замечен продюсерами программы. Лейману было предложено исполнить эту песню в эфире.

Для начинающего артиста это стало своего рода «божьим промыслом» и подтверждением его любви к музыке, начавшейся именно с этой композиции Витаса. Хотя он не рассказывал о своем увлечении даже близким. Единственный человек, который знал о мечте Олега, это была его мама, сообщает НГС.