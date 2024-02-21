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Жена певца Олега Газманова запустила в cеть фото без фильтров и макияжа

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Жена певца Олега Газманова запустила в cеть фото без фильтров и макияжа
Знаменитости
Источник фото: @gazmanovamarina

Марина Газманова, супруга популярного певца Олега Газманова, опубликовала новое селфи. На фото она предстала без фильтров и макияжа. Позировала женщина на фоне океана. В подписи к фотографии она поделилась своими занятиями, пишет Газета.ру.

Марина занимается социальными танцами, прогулками на свежем воздухе, йогой, заботой о здоровом питании. Газманова также отметила, что она стремится к физической активности, приносящей ей не только физическую силу, но и моральную удовлетворенность. Как упомянула жена артиста, многие идеи по уходу за собой берет у своего мужа, который всю жизнь занимается спортом. 

Источник фото: @gazmanovamarina

Интересно: Марина и Олег поженились в 2003 году. Они имеют двоих детей. У пары есть сын Родион от предыдущего брака Олега и общая дочь Марианна. Марина Анатольевна сегодня является успешной бизнес-леди, занимающейся дизайном интерьеров. Она также активно использует свой аккаунт в соцсетях, где делится советами по налаживанию отношений и воспитанию детей. Ее клиентами являются богатые люди, а фотографии дружного семейства регулярно появляются на ее странице в блоге.

Информационное агентство «Informing»

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