Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась с РГ последней информацией о некоторых видах рыбы, которые могут представлять для человека и его здоровья больше вреда, чем пользы. По словам доктора, сазан, чехонь, вобла, язь, карась являются потенциальными носителями описторхов. Речь идет о паразитах, способных вызывать заболевания печени у человека.

Тяжелые металлы накапливаются в органах

Кроме того, гастроэнтеролог указала на опасность употребления мяса тунца, акулы, рыбы-меча, макрели, марлина из-за содержания в них большого количества тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть. Они, в свою очередь, могут накапливаться в органах, вызывая отравление организма. Вместо этого, считается безопасными для употребления сом, пангасиус, тилапия, так как они потребляют разнообразную пищу.

Рекомендуется также выбирать для приготовления блюд сельдь или треску, кету, горбушу, минтай, скумбрию. Врач при этом подчеркивает важность включения рыбы в рацион хотя бы несколько раз в неделю для получения необходимого количества омега-3, которая способствует защите сердца, сосудов, профилактике различных заболеваний, таких как диабет, болезнь Альцгеймера, рак.