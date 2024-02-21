Информинг » Здоровье » Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3

Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3

Image 16+
Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3
Здоровье
Фото: freepik.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась с РГ последней информацией о некоторых видах рыбы, которые могут представлять для человека и его здоровья больше вреда, чем пользы. По словам доктора, сазан, чехонь, вобла, язь, карась являются потенциальными носителями описторхов. Речь идет о паразитах, способных вызывать заболевания печени у человека. 

Тяжелые металлы накапливаются в органах

Кроме того, гастроэнтеролог указала на опасность употребления мяса тунца, акулы, рыбы-меча, макрели, марлина из-за содержания в них большого количества тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть. Они, в свою очередь, могут накапливаться в органах, вызывая отравление организма. Вместо этого, считается безопасными для употребления сом, пангасиус, тилапия, так как они потребляют разнообразную пищу. 

Рекомендуется также выбирать для приготовления блюд сельдь или треску, кету, горбушу, минтай, скумбрию. Врач при этом подчеркивает важность включения рыбы в рацион хотя бы несколько раз в неделю для получения необходимого количества омега-3, которая способствует защите сердца, сосудов, профилактике различных заболеваний, таких как диабет, болезнь Альцгеймера, рак.

Информационное агентство «Informing»

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Врачи провели анализ и запустили помогающие бороться с храпом продукты

Сегодня, 18:28

Врач Умнов провел исследование и запустил новость об опасности пива для женского здоровья

Сегодня, 04:48

Стоматолог Дахкильгов запустил страшные последствия для россиян при использовании зубочисток

Сегодня, 01:38

Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета

Вчера, 21:18

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

Вчера, 14:18

Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования

17-02-2024, 03:43

8 мифов о сексе, которые приводят к комплексам

15-02-2024, 11:23

Как обнаружить развития рака на ранней стадии, объясняет доктор Берг

10-02-2024, 20:03

«Уйдут морщины и дряблость»: Обычное какао удивительным образом влияет на кожу - она станет сияющей и эластичной

6-02-2024, 12:13

Как COVID-19 изменил увлечение женщин филлерами — теперь это делать опасно

2-02-2024, 17:58

Кардиолог Савкина рассказала, как без лекарств улучшить работу сердца и укрепить сердечную мышцу

2-02-2024, 12:13

Сердце будет, как новое: нужно есть всего 1 недорогой продукт

1-02-2024, 23:23

Врач-кардиолог Тубылова назвала семь признаков слабого сердца: проверьте свое

1-02-2024, 18:43

Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

1-02-2024, 16:38

Врач РФ Бирюкова рассказала тулякам о негативном влиянии сосисок на сердце

31-01-2024, 18:33

Генетик Левина назвала продукты для поддержания иммунитета

31-01-2024, 17:43

Всплыла правда, как зеленый чай влияет на артериальное давление

31-01-2024, 14:18

Ученые признали, что пирамидальные пакетики с чаем могут вызвать рак

31-01-2024, 13:23

Быстро снизит давление: кардиолог раскрыл чудотворный напиток

31-01-2024, 12:58

Врач рассказала, как себя можно уберечь от инсульта: важно соблюдать несколько правил

31-01-2024, 01:03

Новости партнеров
2023
ru-RU