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Врачи провели анализ и запустили помогающие бороться с храпом продукты

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Врачи провели анализ и запустили помогающие бороться с храпом продукты
Здоровье
Источник фото: @wayhomestudio

По данным Новых Известий, недавно закончилось новое исследование с более чем 14 тыс. участников. Оно показало, что определенные продукты могут снизить риск апноэ сна, улучшая тем самым качество сна и снижая ненавистный храп. Ученые выявили, что диета с низким содержанием вредной пищи, а также фрукты, овощи и злаки снижают вероятность развития этого недуга.

Апноэ во сне - это состояние, при котором происходит прекращение дыхания во время сна на десять секунд и более. Это может вызывать храп, приводить к синдрому апноэ сна с дневной сонливостью, другим проблемам со здоровьем.

Как отметили ислледователи, у людей, придерживающихся наиболее здоровой диеты, вероятность развития апноэ сна была на примерно 20% ниже, чем у тех, кто употреблял ежедневно меньше зелени. Также риск был на 22% выше у тех, кто потреблял большое количество вредных продуктов. Речь идет о газированных напитках с высоким содержанием сахара, сладостях, сдобе, десертах. Эксперты считают, что полученные результаты подчеркивают важность здорового рациона для улучшения сна и предотвращения ряда неприятных и опасных заболеваний.

Информационное агентство «Informing»

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