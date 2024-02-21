Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной

Владимир Самсонов, известный режиссер анимации, скончался 20 февраля. Он умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет КП, ссылаясь на слова шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в своем Телеграм-канале.

Самсонов, по данным источника, был одним из творческих людей, внесших неоценимый вклад в оформление советского ТВ в 80-е годы и создавших множество межпрограммных анимационных видеороликов. Также он был известен публике своим мультфильмом «Очень синяя борода», в котором применил довольно редкую технику – живопись на стекле. Эта лента стала одной из наиболее известных работ Самсонова, в ней использовались исполненные Михаилом Боярским, Ларисой Долиной, Олегом Анофриевым песни.

Интересно: Владимир Анатольевич родился в 1936 году в Уссурийске, он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года и ВГИК. После работы на «Союзмультфильме» перешел на ТВ, снимал оформительские и рекламные ролики. На пенсии жил под Раменском на даче, нуждался в помощи. Его поддерживали сотрудники Благотворительного фонда поддержки анимации.