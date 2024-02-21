Информинг » Знаменитости » Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной

Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной

Image 16+
Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной
Знаменитости
Фото: @Ri_Ya / pixabay.com

Владимир Самсонов, известный режиссер анимации, скончался 20 февраля. Он умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет КП, ссылаясь на слова шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в своем Телеграм-канале.

Самсонов, по данным источника, был одним из творческих людей, внесших неоценимый вклад в оформление советского ТВ в 80-е годы и создавших множество межпрограммных анимационных видеороликов. Также он был известен публике своим мультфильмом «Очень синяя борода», в котором применил довольно редкую технику – живопись на стекле. Эта лента стала одной из наиболее известных работ Самсонова, в ней использовались исполненные Михаилом Боярским, Ларисой Долиной, Олегом Анофриевым песни.

Интересно: Владимир Анатольевич родился в 1936 году в Уссурийске, он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года и ВГИК. После работы на «Союзмультфильме» перешел на ТВ, снимал оформительские и рекламные ролики. На пенсии жил под Раменском на даче, нуждался в помощи. Его поддерживали сотрудники Благотворительного фонда поддержки анимации.

Информационное агентство «Informing»

Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ведущий Вячеслав Макаров запустил заявление, что думает о Бураке Озчивите

Сегодня, 17:53

Журналисты запустили новость о смерти режиссера Самсонова, автора мультфильма с песнями Боярского и Долиной

Сегодня, 16:18

Анастасия Волочкова запустила фото искалеченных ног после долгих лет в балете

Сегодня, 15:43

Жена футболиста Евгения Алдонина запустила архивные свадебные фото

Сегодня, 14:23

Певица Зара запустила в сеть фото в купальнике

Сегодня, 14:13

Shot: поклонницы запустили разочарование встречей с турецким актером Бураком Озчивитом

Сегодня, 14:08

Бритни Спирс запустила отношения с трижды судимым домработником

Сегодня, 13:48

56-летняя актриса Памела Андерсон показала лицо без макияжа и фильтров

Сегодня, 13:03

Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Сегодня, 12:53

Призеры «Фабрики звезд» Гагарина, Тишман, Дубцова, Зара и Дайнеко запустили поддержку СВО

Сегодня, 12:33

Жена певца Олега Газманова запустила в cеть фото без фильтров и макияжа

Сегодня, 12:03

Самоучка из Сибири запустил песню Витаса на шоу Малахова

Сегодня, 11:33

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит запустил русскую песню «Калинка»

Сегодня, 11:08

Стало известно, что именно помогло спасти брак Канье Уэста и Бьянки Ценсори после крупной ссоры

Сегодня, 10:38

Юлия Пересильд появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте

Сегодня, 00:28

Продюсер Пудовкин запустил правду, почему певец Витас не дает концерты в России

Сегодня, 00:03

Сергей Лазарев запустил в сеть редкие снимки своих детей

Вчера, 23:53

Актриса Мельникова запустила признание, что выбивается из сил, пытаясь заработать деньги

Вчера, 23:53

Врач Фатеева запустила анализ незаметной симптоматики рака щитовидной железы

Вчера, 23:28

Диетолог Редина провела анализ и запустила информацию о вреде чрезмерного употребления шоколада

Вчера, 22:53

Новости партнеров
2023
ru-RU