Информинг » Знаменитости » Призеры «Фабрики звезд» Гагарина, Тишман, Дубцова, Зара и Дайнеко запустили поддержку СВО

Призеры «Фабрики звезд» Гагарина, Тишман, Дубцова, Зара и Дайнеко запустили поддержку СВО

Image 16+
Призеры «Фабрики звезд» Гагарина, Тишман, Дубцова, Зара и Дайнеко запустили поддержку СВО
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987official

Некоторые из российских исполнителей, прошедших через реалити-проект «Фабрики звезд», выступили в поддержку спецоперации (СВО) на Украине. Среди призеров этого шоу, поддержавших военных, оказались Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Марк Тишман, певица Зара, Виктория Дайнеко. 

Певица Гагарина, например, посетила госпиталь Минобороны имени Мандрыка. Там военные восстанавливаются после ранений. Вместе с ними артистка исполнила композицию Виктора Цоя «Кукушка». Как заметила Полина, лично для нее поддержка военных является жизненной необходимостью, и если она смогла подарить им небольшой момент радости, то это для нее самая главная награда, информирует News.ru.

Информационное агентство «Informing»

Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Шэрон Стоун запустила фото лица с морщинами крупным планом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Самоучка из Сибири запустил песню Витаса на шоу Малахова

Сегодня, 11:33

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит запустил русскую песню «Калинка»

Сегодня, 11:08

Стало известно, что именно помогло спасти брак Канье Уэста и Бьянки Ценсори после крупной ссоры

Сегодня, 10:38

Юлия Пересильд появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте

Сегодня, 00:28

Продюсер Пудовкин запустил правду, почему певец Витас не дает концерты в России

Сегодня, 00:03

Сергей Лазарев запустил в сеть редкие снимки своих детей

Вчера, 23:53

Актриса Мельникова запустила признание, что выбивается из сил, пытаясь заработать деньги

Вчера, 23:53

Врач Фатеева запустила анализ незаметной симптоматики рака щитовидной железы

Вчера, 23:28

Диетолог Редина провела анализ и запустила информацию о вреде чрезмерного употребления шоколада

Вчера, 22:53

Рокер Шевчук запустил новую песню и посвятил ее Навальному

Вчера, 22:13

Юрист Краснов запустил заявление, что у Пугачевой нельзя изъять замок по новому закону

Вчера, 22:13

Певица и актриса Селена Гомес запустила в Сеть фото без бюстгальтера

Вчера, 21:58

Пользователи сети раскритиковали звезду «Сумерек» Кристен Стюарт за грязные волосы на Берлинском кинофестивале

Вчера, 18:48

Борис Галкин запустил волну критики высокомерия «мыльного пузыря» примадонны Аллы Пугачевой

Вчера, 18:13

Новосибирец Дава запустил в соцсетях фото своей тайной девушки

Вчера, 17:08

Продюсер Павел Рудченко запустил сенсацию, что Губин найдет популярность, если вернется на сцену

Вчера, 15:43

Киркорова запустили в телеэфир шоу «Маска», запустив волну восторга

Вчера, 14:48

Инсайдеры запустили правду, по какой причине Брэд Питт решил съехаться с возлюбленной

Вчера, 13:53

Артист Губин решил провести откровенный разговор о романтических неудачах Пугачевой

Вчера, 13:18

Вика Боня запустила волну хейта после признания о сроках похудения без тренировок

Вчера, 12:38

Новости партнеров
2023
ru-RU