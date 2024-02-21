Призеры «Фабрики звезд» Гагарина, Тишман, Дубцова, Зара и Дайнеко запустили поддержку СВО

Некоторые из российских исполнителей, прошедших через реалити-проект «Фабрики звезд», выступили в поддержку спецоперации (СВО) на Украине. Среди призеров этого шоу, поддержавших военных, оказались Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Марк Тишман, певица Зара, Виктория Дайнеко.

Певица Гагарина, например, посетила госпиталь Минобороны имени Мандрыка. Там военные восстанавливаются после ранений. Вместе с ними артистка исполнила композицию Виктора Цоя «Кукушка». Как заметила Полина, лично для нее поддержка военных является жизненной необходимостью, и если она смогла подарить им небольшой момент радости, то это для нее самая главная награда, информирует News.ru.