Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская сообщила, что она еще не слышала о предполагаемых обвинениях Стаса Костюшкина в воровстве артистом образа «Виталика». Она отметила, что певец, возможно, не будет комментировать эту новость, и добавила, что им неизвестно о каком «Виталике» идет речь.

«Какого еще «Виталика»? Неизвестно о претензиях Стаса Костюшкина. Вряд ли будем комментировать это. Интересно, что там еще повыходило», — сказала Екатерина Успенская.

Нужно отметить, что ранее Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа. Он указал на схожесть их образов в телешоу «Маска». Поп-король, будучи членом жюри в этом музыкальном проекте, появился в черном парике, очках, информирует News.ru.