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56-летняя актриса Памела Андерсон показала лицо без макияжа и фильтров

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56-летняя актриса Памела Андерсон показала лицо без макияжа и фильтров
Знаменитости
Источник фото: @pamelaanderson

В последние несколько лет Памела Андерсон не стесняется показывать свое лицо без макияжа, пишет «Вечерний курьер». 56-летняя кинозвезда даже не прибегает к использованию фильтров. Сама она как-то рассказала, что после смерти ее любимой визажистки Алексис Фогель она решила не накладывать макияж, даже снимаясь в рекламе мировых брендов. 

После того, как Фогель скончалась от рака, Андерсон категорически отказывается от использования косметики. Звезда «Спасателей Малибу» снимается для именитых брендов в полностью натуральном образе. К примеру, она появилась на обложке журнала «Perfect» без макияжа. 

Источник фото: @pamelaanderson

Ее лицо с ухоженной кожей, но без намека на косметику можно увидеть в рекламе бренда Sonsie Beauty. Поклонники восхитились естественной красотой своей любимицы и отметили, что актриса великолепно выглядит. 

После 50 лет любой женщине сложно скрыть возрастные изменения. Но Андерсон ухаживает за своей кожей, что позволяет ей выглядеть гораздо моложе своих лет. 

На днях Андерсон опубликовала в сети видео, на котором она показала свое обычное утро. В кадрах одна из самых привлекательных актрис Голливуда делает зарядку прямо на кровати. При этом она показывает крупным планом лицо без макияжа и фильтров. 

Источник фото: @pamelaanderson

Ранее Памела Андерсон рассказывала о том, как важно заниматься спортом, чтобы дольше оставаться молодой и красивой.

Информационное агентство «Informing»

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