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Shot: поклонницы запустили разочарование встречей с турецким актером Бураком Озчивитом

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Shot: поклонницы запустили разочарование встречей с турецким актером Бураком Озчивитом
Знаменитости
Источник фото: @burakozcivit

Фанатки знаменитого турецкого актера Бурака Озчивита остались разочарованными после встречи с ним. Заплатив по 50 тысяч рублей на фан-встречу в Москве поклонницам так и не удалось пообщаться со звездой «Великолепного века». 

По их информации, встреча продлилась всего лишь полчаса. Озчивит при этом выглядел уставшим, фанатки даже не смогли сделать себе на память хорошие снимки. После встречи артист посетил турецкий ресторан, отказавшись от общения с ожидающими фанатками. 

Выразили недовольство организацией встречи

Ранее Бурак исполнил русскую песню на концерте в России. Планируется еще минимум два концерта в столице и Петербурге, с последующими встречами с фанатами. В целом, поклонницы выразили недовольство организацией встречи, не получив от нее ожидаемой радости и удовлетворения, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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