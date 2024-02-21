Анастасия Волочкова запустила фото искалеченных ног после долгих лет в балете

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова открыто поделилась трудностями, связанными с карьерой, публикуя новые фото без пуант и снимки обнаженных ног.

На фотоснимке видны деформации ступней и стертый лак на ногтях. Волочкова призналась, что следы от ленточек и мозоли присутствовали у нее с раннего детства, когда она только начала свой путь в Академии балета. Балерина рассказала о ежедневной саморазвивающейся практике с частным педагогом и непосильном труде после занятий.

Источник фото: @volochkova_art

Несмотря на такие трудности, она выразила радость быть настоящей русской балериной. Некоторые из пользователей высказали негодование, считая, что выдающиеся балерины не должны делиться в соцсетях подобными фото.