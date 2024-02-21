Певица Зара запустила в сеть фото в купальнике

Певица Зара в очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников снимком в купальнике. Она откровенно призналась, что последние месяцы мечтает о морском отдыхе. Артистка также объяснила свое временное отсутствие в социальных сетях активной подготовкой к предстоящим сольным концертам в Петербурге и Минске, пишет Газета.ру.

Источник фото: @zara_music

Подписчики Зары высоко оценили фотографию. Они выразили восторг в комментариях:

«Какое же неожиданное появление», «Просто шикарное фото», «Какая прекрасная женщина и талантливая певица».

Кстати, в предыдущих интервью Зара упоминала о внимании к своей физической форме, взвешивании, регулярном сбалансированном питании. Все это сопровождается спортивными тренировками, которые артистка продолжает даже во время отдыха.