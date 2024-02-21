Бритни Спирс запустила отношения с трижды судимым домработником

Певица Бритни Спирс поддерживает отношения с бывшим помощником по хозяйству Полом Ричардом Солизом, несмотря на их предыдущий разрыв в сентябре 2023 года. Об этом сегодня пишет Thevoicemag.ru.

Не встречается с мужчиной серьезно

Несмотря на утверждения различных источников о восстановлении отношений между ними, команда Спирс по-прежнему поддерживает недоверие к Солизу, у которого есть непростое криминальное прошлое. Инсайдеры утверждают, что Бритни проводит время с Солизом, но ее команда опасается, что он может предпринять темные действия. Артистка, по их словам, не встречается с мужчиной серьезно, а ее отношения скорее рассматриваются как неформальные, поскольку, по данным инсайдеров, «технически певица ни с кем не встречается, однако спит с несколькими людьми».

Еще один зарубежный источник заверил, что исполнительница ни с кем не связана серьезно, ведь свято верит в то, что еще найдет настоящую любовь.