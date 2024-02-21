Жена футболиста Евгения Алдонина запустила архивные свадебные фото

Жена знаменитого футболиста Евгения Алдонина поделилась архивными фотографиями свадьбы в Москве, отмечая девять лет совместной жизни. Супруги, напомним, имеют двоих общих детей. Это семилетний Артем и трехлетняя Анжелика. Ольга активно поддерживает здоровый образ жизни. При этом она признает, что не прибегает к строгим диетам, но уделяет внимание активному образу жизни и заботе о правильном питании.

Источник фото: @ole_ole4ka

Семья футболиста также включает в себя 17-летнюю дочь Веру от предыдущего брака с певицей Юлией Началовой. Девушка довольно часто проводит время с отцом и его новой семьей. Согласно словам Ольги, такие частые встречи содействуют дружественным и доверительным отношениям в звездной семье, сообщает Газета.ру.