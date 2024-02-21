Гулькина запустила версию, почему Юрий Шевчук назвал группу «Мираж» проститутками

Наталья Гулькина, участница группы «Мираж«, поделилась с порталом АиФ негативным опытом взаимодействия с мужчинами-рокерами. Она вспомнила, как однажди солист ДДТ Юрий Шевчук произнес оскорбительные высказывания о коллективе. Гулькина, ценившая его творчество, была очень разочарована подобным отношением. Шевчук, по её словам, высказал неприятные замечания, когда »Мираж» стал популярным.

Отчихвостил прямо перед зрителями

«Был неприятный случай, Шевчук вышел и сказал о нас неприятные вещи. Когда группа взлетела и стала безумно популярной, он подумал: «Что это за музыка и что хорошего в ней? Кому нужны малолетние свистушки?». И с такой позиции нас отчихвостил прямо перед зрителями. Типа, выйдут сейчас на сцену чуть ли не какие-то проститутки. Нельзя себя так вести», - вспомнила артистка.