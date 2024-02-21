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Зрители запустили имена трёх участников пятого сезона шоу «Маска»

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Зрители запустили имена трёх участников пятого сезона шоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @samburskaya

По сведениям Правда.ру, пятый сезон телепрограммы «Маска» стал предметом интереса телезрителей, а сведения из контрактов участников о неразглашении личной информации только подогревают их догадки. 

Одной из самых загадочных участниц считают Настасью Самбурскую

Так, одной из самых загадочных участниц считают Настасью Самбурскую. Предполагается, что она замаскирована под Мотылька. Объявление актрисы о репетициях и съемках шоу на ее странице в соцсетях добавило топлива в огонь догадок. 

Под маской Гориллы интернет-пользователи предполагают увидеть Никиту Кологривого, ведь участник цитировал фильм, связанный с ним. Маска Водяного, по мнению поклонников, скрывает Стаса Ярушина, если учитывать его юмор и узнаваемый стиль общения. 

Все эти предположения только еще больше разжигают обсуждение в Сети.

Информационное агентство «Informing»

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