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Ведущий Вячеслав Макаров запустил заявление, что думает о Бураке Озчивите

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Ведущий Вячеслав Макаров запустил заявление, что думает о Бураке Озчивите
Знаменитости
Источник фото: @burakozcivit

Бурак Озчивит продолжает гастроли по РФ. Он уже впечатлил публику на концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве. В ярком белоснежном костюме и кедах актер встретил аудиторию восторженными овациями и воздушным поцелуем. 

Вячеслав Макаров отметил открытость и легкость в общении актера

Ведущий вечера Вячеслав Макаров поделился впечатлениями от общения с актером, отметив его открытость и легкость в общении. 

«Очень сильно переживал, что будет со звездными замашками. Однако он наш — открытый, легкий в общении человек. Получил огромное удовольствие от работы с ним», — отметил Вячеслав.

Звезда также прибыл в Петербург, где его встретили поклонники. Озчивит готовится выступить на концерте вечером. Артист радует российскую публику своим профессионализмом и теплым отношением.

Информационное агентство «Informing»

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