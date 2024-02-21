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Гулькина запустила признание: «Я вытащила Суханкину на сцену, а она строила против меня козни»

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Гулькина запустила признание: «Я вытащила Суханкину на сцену, а она строила против меня козни»
Знаменитости
Источник фото: @gulkina_natalia

Бывшие солистки «Миража» Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина находятся в длительном конфликте. Он длится уже более 10 лет. Гулькина утверждает, что именно благодаря ей Суханкина вошла в мир эстрады, хотя впоследствии вытеснила ее из популярного коллектива, подменяя других вокалисток, а также перетягивая на свою сторону других участников. 

Маргарита отрицает конфликт и обещает примирение

При этом Маргарита отрицает конфликт и обещает примирение, но Наталья сравнивает ее с «птенцом кукушки», выталкивающим остальных из гнезда. 

Конфликт продолжается, а ссора артисток привлекает внимание публики. 

«Если бы я сама не приняла решение ей позвонить и объединиться в группу, она не вышла бы ни на какую эстрадную сцену. У нее не было ни ресурсов, ни возможностей, она стеснялась, боялась», — поделилась 60-летняя певица. — Многое зависит в жизни от обстоятельств, они дают первый толчок», — вспоминает Гулькина.

Информационное агентство «Informing»

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